'Gay rahipler' İtalya'yı karıştırdı

T24

Cüppeyle cinsel fantezi

‘Gay rahiplerin taşkın geceleri’ kapağıyla çıkan derginin muhabiri, 20 gün kendisi de gay gibi davranıp eşcinsel rahiplerle yaşadı ve onların ‘çılgın’ gece hayatını gizli kamerasıyla belgeledi. Derginin imzasını gizli tuttuğu muhabir, rahip olduklarını belgelemek için onları kilisede ayin yaptıkları sırada da kameraya aldı. Kimliklerini deşifre etmemek için Paul, Carlo ve Luca diye adlandırılan rahipler, Roma’daki önemli kiliselerde görev yaptıklarını, hatta Papa’yla ayine katıldıklarını öne sürdü.Muhabir, eşcinsel rahiplerin gece partilerine, internette tanıştıkları eskort erkeklerle katıldıklarını, bazen kilisede bile cinsel ilişkiye girdiklerini şöyle ima etti: “Örneğin bir rahibi görev sırasında ziyaret eden bir erkeğin, cebinde 300 avroyla kiliseden ayrıldığını gülerek anlattılar.”35 yaşındaki Fransız rahip ‘Paul’le Roma’nın eğlence merkezlerinden Testaccio’da bir gay partisine gittiğini, rahibin ücretlerini ödediği iki eskort erkekle yarı çıplak dans ettiğini yazan muhabir, rahibin evinde biten geceye katılmamış ancak onunla cinsel ilişkiye giren haber kaynağı ve gizli kamerası ona gereken verileri sağlamış. Dergide karelerin yer verildiği ilişki sırasında rahip fantezi için cüppesini de giyiyor.Muhabir, akşam evinde eşcinsel ilişkiye giren rahibin sabah yine evinde, masa başında düzenlediği pazar ayinine kendisinin ve eşcinsel haber kaynağının da katıldığını öne sürüyor. 45-50 yaşlarındaki rahip ‘Carlo’nun tanıdığı rahiplerin yüzde 98’inin homoseksüel olduğunu itiraf ettiği de muhabirin iddiaları arasında.Habere Vatikan’dan da sert tepki geldi. Papalık Roma Vekili Kardinal Agostino Vallini, “Kimse rahiplik yapmak zorunda değil. Katolik rahip olmanın manasını anlamayanlar rahip olmamalı. Cüppelerini çıkarıp gerçek kimliklerini açıklasınlar” diyor.