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Gay oynamam diyen oyunculara yanıt

Bi programa konuk olan Ozan Güven, "Gay oynamam" diyen oyuncularla ilgili görüşlerini dile getirdi.

25 Kasım 2008 02:00

Bi programa konuk olan Ozan Güven, "Gay oynamam" diyen oyuncularla ilgili görüşlerini açıkladı.

"Oyunculuk zaten bu yüzden yapılan bir şey. Normal hayatında yapamadığın bir sürü şeyi orada yapıyorsun ve bir sürü insan bunu seyrediyor" diye konuşan Ozan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben burada burnumu karıştıramam, ama bir karakter oynarım ki bütün film boyunca burnunu karıştırır. Bu çok eğlenceli zaten. 'Gay oynamam!' Oynamayabilirsin. Bunu yüksek sesle söylemek doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Oyunculuk zaten bu yüzden yapılan bir şey. Benim o yüzden yaptığım bir şey.

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