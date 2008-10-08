Gay güzeli yamyam çıktı

İngiltere'de 1993'ün ‘Gay Güzeli’ seçilen Anthoney Morley'in, gay sevgilisini öldürdükten sonra zeytin yağda kızartıp yediği ortaya çıktı



Olay, İngiltere'nin Leeds kentinde yaşandı. Polis, 33 yaşındaki Damian Oldfield'in cesedini geçtiğimiz Nisan ayında 1993 gay güzeli olan 36 yaşındaki Anthoney Morley'in evinde buldu.

Polis, daha sonra ceset üzerinde yaptığı incelemelerde, Oldfiled'in bacağından kesilen bir parçanın, üzerine baharat eklenip pişirildiğini de tespit etti.



Polisin yaptığı soruşturmada, gay çiftin, uzun süredir birlikte olduğu ve şef olan Morley'in gay magazinlerine reklam sayfası hazırlayan sevgilisi Oldfield'e olay gününde yemek hazırladığını ve bilinmeyen bir nedenle daha sonra tartıştıklarını saptadı.



Evde yapılan incelemelerde, eşcinsel sevgililerin o gece cinsel ilişkide bulundukları ve daha sonra ise Morley'in, sevgilisine saldırarak defalarca vücudunun değişik bölgelerinden bıçakladığı tespit edildi. Evin mutfağında, Oldfield'e ait 6 parça, zeytinyağında kızartılmış ve çiğnenip çöpe atılmış halde bulundu.



Leeds Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgulaması süren '1993 Mr. Gay' güzeli Anthoney Morley'in, cinayeti işlediği günün sabahında evinin yakınındaki bir mağazaya giderek kendisine tecavüz etmek isteyen birini öldürdüğünü söylemiş ve polis tarafından hemen gözaltına alınmıştı.



Davaya bakan savcı Andrew Stubbs, Morley'in gay güzeli seçilmesine karşın cinselliği konusunda büyük sorunları olduğunu söyleyerek, jüri üyelerini olay gününün ardından Anthony Morley'in evinde çekilen korkunç cinayet fotoğrafları konusunda uyardı.



Olayla ilgili dava, Leeds Ağır Ceza mahkemesinde halen devam ediyor.