Gauck'tan Merkel'e destek geldi



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck mülteci politikaları konusunda Başbakan Angela Merkel'e arka çıktı. Cumhurbaşkanı Gauck, Alman ZDF televizyonundaki söyleşisinde “Bir Başbakan düşünün halkın karşısına geçiyor ve biz bunun üstesinden gelemeyeceğiz diyor. Ben şahsen böyle bir Başbakan istemem, böyle birine niye oy versin ki insanlar” diyerek, Başbakan Merkel'in mülteci politikasının çatısını oluşturan “Bunu başarabiliriz” sloganına atıfta bulundu. Gauck, Angela Merkel ile mülteciler konusunda aynı çizgide olduğunu sadece farklı söylemler kullandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Almanya'da mültecilerin topluma uyumu konusunda mevcut bazı sorunların olmasına rağmen, ülkenin endişe verici bir durum içinde bulunmadığını söyledi. “Batmak üzere olan bir gemi değiliz, bu bir kasırga bile değil. Zaman zaman şiddetli bir rüzgâr çıkıp biraz sarsıntıya, toplum içinde biraz karışıklığa yol açıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in yurtiçinde terörle mücadelenin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan, geçen hafta kamuoyuna tanıttığı yeni güvenlik önlem paketiyle ilgili olarak da İçişleri Bakanı'nın arkasında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gauck, “İçişleri Bakanı açık bir şekilde çifte vatandaşlığın ve burkanın yasaklanması görüşüne karşı bir duruş sergiledi” diyerek bu görüşüne katıldığını vurguladı.

Güvenlik paketinin içeriği

İç güvenlik önlem paketinde, potansiyel failleri erken tespit için psikologlarla işbirliğinin sıkılaştırılması, uyumun güçlendirilmesi için travma yaşamış olan kişilere danışmanlık yapacak kişilerin eğitilmesi ve güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılması gibi önlemler yer alıyor.

De Maiziere, bazı Hristiyan Birlik Partisi sıralarından yükselen çifte vatandaşlığın kaldırılması önerisine de sıcak bakmadı. Pakette çifte vatandaşlığa yasak getirilmesi önerisi yer almazken, Federal İçişleri Bakanı, tartışmalı burka yasağı önerisi ile ilgili olarak "İnsan kabul etmediği her şeyi yasaklayamaz. Ben de burka giyilmesini kabul etmiyorum" diye konuşmuştu. De Maiziere, ancak burkanın yasaklanmasının anayasa hukuku açısından sorun oluşturabileceğini belirterek, toptan bir yasaktan yana olmadığı mesajını vermişti. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, eyaletlerin içişleri bakanları ile gelecek hafta bir araya gelerek yeni iç güvenlik paketini görüşecek.