Gauck yeniden aday olmayacak iddiası



Bild gazetesi isim vermeden siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un ikinci görev dönemine sıcak bakmadığını yazdı.

76 yaşındaki Gauck'un pazartesi günü Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelerek bu konudaki kararını ileteceği belirtildi. Bild gazetesi Joachim Gauck'un ayrıca salı günü de bu kararını kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Gauck'un yeniden aday olmama gerekçesi olarak ilerlemiş yaşını ve bazı sağlık sorunlarını göstereceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise cumhurbaşkanlığı makamının "çizgisine sadık kaldığı" belirtildi ve mevcut iddialara yanıt verilmedi.

Almaya Cumhurbaşkanı, ikinci görev süresiyle ilgili kararını yaz başı vereceğini söylemişti. Federal hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Yeşiller Partisi de Gauck'un ikinci dönem cumhurbaşkanlığına destek veriyor. Başbakan Angela Merkel de bu konuda aynı kanaatte olduğunu açıklamıştı. Son yapılan kamuoyu araştırmaları da Alman vatandaşlarının yüzde 70'inin Gauck'un görevini devam ettirmesini istediğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Gauck'un görev süresi 12 Şubat 2017'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle sona erecek.

Joahcim Gauck kimdir?

Eski Doğu Almanya (DDR) kökenli ve vatandaş hakları savunucusu olarak tanınan Joachim Gauck, Federal Seçiciler Kurulu'nda 18 Mart 2012'de yapılan oylamanın sonucunda Almanya'nın 11'inci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Daha önce Protestan Kilisesi'nde papazlık yapan Gauck, Doğu Almanya'nın yasama organı Halk Meclisi'nde milletvekilliği yaptı. Gauck, Doğu Almanya istihbarat örgütünün (STASI) işlediği suçları araştırmak için kurulan arşivin başkanlığını da yaptı.