Gauck Obama'yı ziyaret edecek



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Joachim Gauck'un gelecek ay Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceği bildirildi.

Sözcü Josh Earnest, “7 Ekim'de yapılacak görüşme Almanya'nın yeniden birleşmesinin 25'inci yıldönümünü ve ABD ile Almanya arasındaki kalıcı dostluk ve ortaklığı vurgulayacak” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray'ı daha önce pek çok kez ziyaret etti ancak Gauck ilk kez ziyaret edecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Obama'yı 2013'te Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda konuk etmişti.