Gauck: Derin üzüntü içindeyim



Sultanahmet'teki saldırı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Bugün İstanbul'da olanlar çok korkunç" dedi. Bir kez daha hain bir terör saldırısında masum insanların hedef alındığını belirten Gauck, hayatını kaybedenler arasında Almanların da bulunduğunu ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ifade etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Alman mevkidaşı Angela Merkel de bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Başbakan Davutoğlu'nun saldırıda hayatını kaybeden Alman vatandaşları nedeniyle Merkel'e taziye dileklerini iletttiği bildirildi. Hayatını kaybeden 10 turistten 9'unun Alman olduğu ileri sürülüyor. Başbakan Davutoğlu, kamuoyuna ayrıntılı bilgi vermeden, hayatını kaybedenlerin hepsinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Bakanlar kurulu bir araya gelecek

Bu arada, Alman bakanlar kurulunun, Sultanahmet'teki saldırı sebebiyle bu akşam saatlerinde olağanüstü toplanacağı bildirildi. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, kabine üyelerinin durum hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.

Bu sabah saatlerinde Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.