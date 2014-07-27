Gauck bayram mesajı yayınladı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck pazartesi günü başlayacak

olan Ramazan

Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, “Aynı dine mensup olmasak ve

aynı bayramları kutlamasak da hepimiz Almanya'ya aitiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “Bu ülkede farklı inançlar ve görüşlerle birlikte iyi bir şekilde yaşıyor

olmamız büyük bir değer” sözleriyle mesajında birlikte barış içinde yaşamanın

önemine dikkat çekti.

Ramazan Bayramı'nda Almanya'daki camilerin kapılarını

yalnızca Müslümanlara

açmayacak olmasının kendisini sevindirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gauck,

“Birbirimiz hakkında ne kadar çok şey bilirsek, karşılıklı buluşmalarımız da o denli

rahat olur” dedi. Din adına kolaylıkla nefretin körüklenebildiğine dikkat çeken

Cumhurbaşkanı, yüksek bir değer olan ‘barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın'

tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

Ramazan aynın sona ermesi ile birlikte yarın başlayacak olan Ramazan

Bayramı, pek

çok Müslüman ülkede Gazze'deki çatışma ortamının gölgesinde kutlanacak.