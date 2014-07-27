Gauck bayram mesajı yayınladı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck pazartesi günü başlayacak
olan Ramazan
Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, “Aynı dine mensup olmasak ve
aynı bayramları kutlamasak da hepimiz Almanya'ya aitiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, “Bu ülkede farklı inançlar ve görüşlerle birlikte iyi bir şekilde yaşıyor
olmamız büyük bir değer” sözleriyle mesajında birlikte barış içinde yaşamanın
önemine dikkat çekti.
Ramazan Bayramı'nda Almanya'daki camilerin kapılarını
yalnızca Müslümanlara
açmayacak olmasının kendisini sevindirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gauck,
“Birbirimiz hakkında ne kadar çok şey bilirsek, karşılıklı buluşmalarımız da o denli
rahat olur” dedi. Din adına kolaylıkla nefretin körüklenebildiğine dikkat çeken
Cumhurbaşkanı, yüksek bir değer olan ‘barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın'
tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.
Ramazan aynın sona ermesi ile birlikte yarın başlayacak olan Ramazan
Bayramı, pek
çok Müslüman ülkede Gazze'deki çatışma ortamının gölgesinde kutlanacak.