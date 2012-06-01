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Dünya

Gauck: Almanya'da yaşayan Müslümanlar, Almanya'ya aittir

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'in Müslümanlar ile ilgili yaptığı açıklamaya Müslüman çevrelerden tepki geldi: "Batı Avrupa, Müslüman Doğu'nun ayakları üzerinde duruyor"

01 Haziran 2012 15:36

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Christian Wulff, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylemiş ve Wulff’un bu sözlerine muhafazakâr çevreler tepki gösterince kamuoyunda büyük bir tartışma yaşanmıştı.

Wulff’un ardından cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Gauck'un da bu konuda ne düşündüğü merak ediliyordu. Gauck, “Die Zeit” gazetesine verdiği röportajda kamuoyunun bu merakını giderdi ve “Burada yaşayan Müslümanlar, Almanya'ya aittir” diye konuştu.

Gauck, Wulff'un vatandaşlardan gerçeklere açık olmalarını istediğini belirterek “Gerçek olan bu ülkede çok sayıda Müslümanın yaşadığıdır. Ben daha basit bir şekilde şunu söylerdim: Burada yaşayan Müslümanlar Almanya'ya aittir” ifadelerini kullandı.,


“İslam, Bavyera'nın bir parçasıdır”

 

Wulff'un açıklaması 2010 yılında hararetli tartışmalara yol açmış ve Hrıstiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU) üst düzey bazı yerel politikacıları, Wulff'un görüşlerini desteklemediklerini dile getirmişti. Ancak bu kez muhafazakârlardan farklı bir değerlendirme geldi.

Bavyera Eyaleti'nin yeni Maliye Bakanı Markus Söder, Gauck'un açıklamasının ardından, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Nürnberg'deki bir etkinliğinde kendisini dinleyen yaklaşık bin kişiye hitaben “İslam Bavyera'nın bir parçasıdır” diye konuştu.

Söder, bu sözleriyle üyesi olduğu Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) genel görüşüne aksi yönde bir açıklama yapmış oldu.


Müslümanlar kızgın


Gauck'un açıklaması Müslüman çevrelerde ise tepkiye yol açtı. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, “Batılı Avrupa, Müslüman Doğu'nun ayakları üzerinde duruyor. Bunu yalanlayanlar, tarihi çarpıtıyor demektir” şeklinde konuştu. Mazyek, Alman toplumunda bu konunun tartışılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat da “Sayın Gauck'a tarih kitaplarına göz atmasını öneriyorum. İslam, Avrupa ve Almanya tarihine aittir” diyerek tarihçilerin bu konuda şüphesi olmadığını ifade etti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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