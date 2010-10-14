-GATES: TÜRKİYE'DE EN AZ BİR NATO ÜSSÜ OLMALI BRÜKSEL (A.A) - 14.10.2010 - NATO Savunma Bakanları, NATO'nun yeniden yapılandırılması kapsamında personel sayısının 13 binden 9 bine ve karargah sayısının 12'den 8 ya da 9'a düşürülmesini onaylarken, ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Türkiye'de en az bir NATO üssünün bulundurulması gerektiğini söyledi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'de en az bir NATO üssü bulunması gereğini vurgulayan Gates'in, NATO bünyesinde tartışılan İzmir'deki Müttefik Hava Unsur Komutanlığı Karargahı'nı kastettiğini belirtti. NATO kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bağlayıcı siyasi kararı, 19-20 Kasımda Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanacak NATO devlet ve hükümet başkanları alacak, fakat hangi üslerin kapatılacağı daha sonra kararlaştırılacak. Türkiye, komuta yapısını gözden geçiren NATO'nun İzmir'deki hava üssünü kapatmasına sıcak bakmıyor. NATO'nun Almanya ve İtalya'da ikişer ve Türkiye ile birlikte İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'ta bir karargahı bulunuyor.