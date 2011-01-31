T24 LogoT24 Logo
Dünya

GATES, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

31 Ocak 2011 02:14

-GATES, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 31.01.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, Mısırlı mevkidaşı Hüseyin Tantavi ile görüştüğü bildirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Gates'in, Tantavi'nin yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la da görüştüğü belirtildi, ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Mısır'da bulunan binlerce ABD vatandaşının tahliyesine yarın başlanacağını, Kahire'den kalkması beklenen charter uçaklarının Avrupa'ya gideceğini bildirdi. Yetkililer, varış noktaları olarak İstanbul, Atina ve Kıbrıs'ın değerlendirildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24