-GATES, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 31.01.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, Mısırlı mevkidaşı Hüseyin Tantavi ile görüştüğü bildirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Gates'in, Tantavi'nin yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la da görüştüğü belirtildi, ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Mısır'da bulunan binlerce ABD vatandaşının tahliyesine yarın başlanacağını, Kahire'den kalkması beklenen charter uçaklarının Avrupa'ya gideceğini bildirdi. Yetkililer, varış noktaları olarak İstanbul, Atina ve Kıbrıs'ın değerlendirildiğini söyledi.