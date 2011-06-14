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Dünya

GATES: ''KADDAFİ'NİN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ'' WASHINGTON (A.A)

14 Haziran 2011 12:35

-GATES: ''KADDAFİ'NİN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ'' WASHINGTON (A.A) - 14.06.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. AP haber ajansına dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Gates, Libya'da Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasındaki çatışmalara değindi. Libya'ya yönelik ABD müdahalesine başlangıçta karşı olduğu bilinen Gazes, AP'ye yaptığı değerlendirmede, ''Kaddafi düşecek. Bu, ya kendi iradesiyle olur veya başkası onun için bununla ilgilenir''' dedi. AP'nin yorumunda, Gates'in bu sözleriyle Libya ordusunun veya kendi ailesinin Kaddafi'nin aleyhine dönebileceği imasında bulunduğu belirtildi. ABD-Pakistan ilişkilerine de değinen Gates, iki ülke arasında istihbarat paylaşımının sonuçlandırılmasına ilişkin güven sorunu yaşandığına işaret etti. Gates, ABD istihbaratının, Pakistan makamlarına Pakistan'ın aşiret bölgesindeki militanlara ait bomba imal tesislerine ilişkin verdiği bilgilerin değerlendirilememesinin kaygı konusu olduğunu söyledi.  Pakistan ile ilişkiler yeniden eski durumuna getirmek amacıyla son haftalarda El Kaide terör örgütüyle bağlantılı Hakkani adlı aşırı dinci bir gruba ait bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu 2 bina konusunda Pakistan makamlarına istihbarat verildiğini, ancak Pakistanlı yetkililerin bu bölgeye gittiklerinde binaların boşaltılmış olduğunu gördüklerini aktaran Gates, ''Olanların ayrıntılarını bilmiyoruz. Şüpheler ve soru işaretleri var, ancak bence bu bizim açımızdan tam bir hayal kırıklığıydı'' diye konuştu.

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