Gates, 'çuval' sorusunu geçiştirdi

T24 -

Çuval krizi

Gönül'ü ziyaret etti: Birbirimize not verebiliyoruz

Gates, Ankara'da bir grup Türk ve Amerikalı gazetecinin sorularını yanıtladı.Füze savunma sisteminde Türkiye'nin rolü ve askerler arasındaki ilişkilerin de Başbuğ ile yaptığı görüşmede ele alındığını anlatan Gates, 2007'de Başkan George Bush'un talimatıyla geliştirilen, terör örgütü PKK'ya karşı işbirliğini daha da ileri götürme amacı taşıdıklarını belirtti.Amerikalı bakan, Türkiye'nin terör örgütü PKK tehdidine karşı kullanabileceği yeni imkanlar aradıklarını vurguladı ve Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin komutanı Orgeneral Ray Odierno'nun da bu konuda görüşmeler yapmak için Ankara'ya gelmiş olduğunu kaydetti. Gates, bu alandaki işbirliğinin daha da yoğunlaşmakta olduğunu söyledi.Gates, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmesi hakkında "Orgeneralin de söylediği gibi nihai çözüm herkesi öldürmek değildir, zaten (Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin başkanı) Barzani'yle görüşmemizde bölgesel yönetimin PKK'ya şiddete son vermesi yönünde baskı kurmasının önemine işaret ettim" dedi.Balistik füzelerin yaygınlaşması yüzünden ortaya konan füze savunma sistemi konusunda Türkiye'nin NATO kapsamında neler yapabileceği konusunda diyaloğun sürdüğünü, iki radarın Türkiye'ye yerleştirilmesinin de ele alındığını bildirdi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın dışında da bölgede nükleer silah sahibi ülkeler bulunduğunu söylediği ve İsrail'i bunlar arasında saydığı hatırlatılınca Gates, İran'ın başka bir ülkeyi yok etme arzusunu ilan etmiş bir ülke olduğunu ve Nükleer Silahları Önleme Antlaşmasını çiğnediğini söyledi."Türkiye, İran konusunda yeterli çabayı gösteriyor mu?" sorusuna Gates şu cevabı verdi:"Türkiye, İran konusunda değerli, çünkü bizim için zor olabilecek şekilde İran'la konuşabiliyorlar. Bundan fırsatlar doğabilir. İran'ın sürmekte olan programlarına dair Birleşmiş Milletler nezdindeki endişeler konusunda ortak anlayışa sahip olmamız lazım. Türkiye'de o anlayışın da olduğu izlenimini aldım. Bu yolda ilerleyeceğiz."Türkiye'nin eksenini değiştirdiği yolundaki yorumlar hakkında bir soruya Gates, "Türkiye'nin coğrafi olarak çok özgün bir pozisyonda olduğunu ve her alandaki çabalarının olumlu karşılanması gerektiği" cevabını verdi.Türkiye'nin Afganistan'daki katkılarından çok memnun olduklarını belirten Gates, "müttefikler ve ortaklardan" 10 bin takviye personel vaadi aldıklarını, bunların içinde askeri ve güvenlik konularında eğitim veren personele çok önem verdiklerini söyledi.Gates, "Çuval olayını şimdi nasıl görüyorsunuz? Hata mıydı?" şeklindeki soruya, o sırada Texas'ta bir üniversiteyi yönettiğini ve futbol antrenörü aramakta olduğunu, olayların detaylarını bilmediğini anlatarak cevap verdi. Türkiye'yi ziyareti sırasında "çuvalcı general" diye anılan Orgeneral Odierno'ya hem kendisinin hem de Başkan Barack Obama'nın güvendiğini, bununla beraber kendilerinin Türkiye ile işbirliğine mümkün olan en yüksek önemi verdiklerini ve Türk askerine saygı duyduklarını kaydetti.Bu sabah Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü ziyaret eden Gates, "NATO Savunma Bakanları toplantısında da çok yakınız. Birbirimize not verebiliyoruz" dedi.Bakan Gönül, Gates'in politik hüviyetinin yanı sıra, ABD'de çok genç yaşta başladığı devlet görevinde en üst düzeylere yükselmiş çok tecrübeli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.Gates'in görevde bulunduğu sürece NATO toplantılarında ve başka vesilelerle sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Gönül, konuk bakanın daha önemli Avrupa başkentlerine gitmeden ikinci kez Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, "Fikirlerinden istifade etmek ve müşterek meselelerimizi görüşmek fırsatını bize verdiği için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Konuk Bakan Gates ise, NATO Savunma Bakanları toplantısında Bakan Gönül'le birbirlerini sık sık gördüklerini ve toplantı düzenine göre de çok yakın oturduklarını belirten Gates, "Birbirimize not verebiliyoruz" dedi.Daha gençken Türkiye'ye geldiğinde çevreyi gezebilme imkanı bulduğunu ancak bunun şu anda mümkün olmamasından üzüntü duyduğunu ifade eden Gates, bu konuda tekrar fırsat bulmayı umduğunu kaydetti.