-GATES AFGANİSTAN'DA DURUM DEĞERLENDİRECEK BAGRAM HAVA ÜSSÜ (A.A) - 07.12.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Bagram Hava Üssü'nü ziyaret etti. Gates, Afganistan'da 9 yıldır süren görevlerinde mevcudu 100 bin'e yaklaşan Amerikan ordusu birliklerinin durumuna bakacak. Ayrıca, Taliban'a karşı verilen savaşı değerlendirecek olan Gates, gelecek haftaya kadar sürecek temaslarında ABD Başkanı Barack Obama'nın emriyle gönderilen 30 bin takviye askeri gücün işlerliğini de denetlemiş olacak.