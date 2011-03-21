-GATES: ABD KONTROLÜ DEVREDECEK WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ülkesinin, Libya'daki askeri misyonun kontrolünü ya İngiltere ve Fransa'nın ya da NATO'nun öncülük edeceği bir koalisyona devretmeyi beklediğini bildirdi. Gates, Rusya'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinin operasyondaki rolünün sınırlanması konusunda çok güçlü hisler beslediğini ve "ordunun üzerindeki baskının herkesten çok farkında olduğunu" söyledi. ABD Savunma Bakanı, "Bu sürecin başında, kendine özgü kapasitelerimizi kullanmayı kabul ettik, ancak önümüzdeki günlerde baş sorumluluğu başkalarına devredebilmeyi bekliyoruz. Koalisyonu desteklemeye devam edeceğiz, koalisyonun bir üyesi olacağız, koalisyonda askeri rolümüz olacak, ancak öncü rolü biz üstlenmeyeceğiz" dedi. Libya'ya yönelik operasyonun liderliğini gelecekte kimlerin üstleneceğine dair çeşitli olasılıkların bulunduğunu ifade eden Gates, İngiliz ve Fransızların ortak komutası ya da NATO komutasının bu seçenekler arasında yer aldığını belirtti. -"ARAPLAR, NATO ŞEMSİYESİ KONUSUNDA HASSAS"- ABD Savunma Bakanı Gates, ancak Arap Birliğinde, NATO şemsiyesi altında hareket etmeye karşı bir hassasiyetin olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla sorulması gereken soru, NATO misyonu, NATO bayrağı olmadan NATO'nun komuta ve kontrol mekanizmasını kullanabilmemizin bir yolunu bulup bulamayacağımız" diye konuştu. Libya'daki muhaliflerle birlikte çalışılması fikri ve koalisyon güçlerinin muhalifleri onlarla ortaklık kuracak kadar iyi tanıyıp tanımadığına dair bir soru üzerine Gates, Libyalıların, kendi siyasi süreçlerine dair sorunları nihayetinde kendilerinin çözmesi gerektiğini, koalisyonun muhaliflere yardım etmek için ne tür ek adımlar atacağını ise "zamanın göstereceğini" söyledi. Gates, operasyonun Libya lideri Muammer Kaddafi'yi hedef almasının gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine de koalisyonun BM Güvenlik Konseyi kararındaki amaçlara bağlı kalması gerektiğini, bu amaçlara yenilerinin eklenmesinin sorun yaratabileceğini ifade etti. Birçok ülkenin Libya'nın bütünlüğünün bozulmamasını istediğini bildiren Gates, Libya'nın bölünmesinin, bölgede "kalıcı istikrarsızlığa" yol açabileceği uyarısında bulundu. Gates, Obama'nın danışmanlarının tümünün, Libya'ya askeri güç kullanma kararını desteklediğini sözlerine ekledi.