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Dünya

GATES: "OPERASYONUN SONU BELLİ DEĞİL" KAHİRE (A.A)

23 Mart 2011 20:44

-GATES: "OPERASYONUN SONU BELLİ DEĞİL" KAHİRE (A.A) - 23.03.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik operasyonunun sona erme zamanının belli olmadığını belirtti. Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Gates, BM Güvenlik Konseyi'nin uçuşa yasak bölge için tarih sınırı belirlemediğini belirterek, "operasyonun sona ermesine ilişkin bir takvimin olmadığını" düşündüğünü söyledi. Robert Gates, Yemen'deki karışıklığın kaynağının halen belirsiz olduğunu da ifade etti. Gates, Yemen'de istikrarsızlığın açık olduğunu ifade ederek, ancak sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu dile getirdi. ABD Savunma Bakanı ayrıca, Kudüs'teki bombalı saldırıyı kınadı. Robert Gates, Kudüs'de meydana gelen "korkunç terörist saldırıyı" kınadığını, saldırıdan İsrail'de durumun kötüleştiği sonucunu çıkarmadığını söyledi.

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