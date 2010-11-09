-GATES: "IRAKTA KALMA FİKRİNE AÇIĞIZ" KUALA LUMPUR (A.A) - 09.11.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Irak'ta askerlerinin 2011'den sonra kalmaya devam etmesi fikrine açık olduklarını, ancak kararın Bağdat'a ait olduğunu söyledi. Malezya'yı ziyaret eden Gates, 2011'den sonraki stratejik işbirliği konusunda girişimin Irak tarafından gelmesi gerektiğini belirterek, müzakereye açık olduklarını, ancak bu konudaki müzakerelerin, Iraklı yöneticiler 8 aydır süren siyasi krize son vermek için iktidar paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varmadan başlayamayacağını kaydetti. Birçok gözlemci, hala güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunan Irak'ın, ABD'den askerlerini 2011 sonunda tamamen çekmemesini talep etmesini beklediklerini dile getiriyor. Kuzey Irak'n Erbil kentinde dün toplanan Iraklı yöneticiler, iktidar paylaşımı anlaşmasını sonuçlandırmak için iki gün daha çalışmayı kararlaştırmışlardı. Irak'ta 7 Mart'taki seçimlerde hiçbir liste tek başına ülkeyi yönetmek için gerekli çoğunluğu saylayamazken, siyasi partiler o günden bu yana, kurum ve kuruluşları felceden iktidar paylaşımı anlaşmasını sonuca bağlayamadılar.