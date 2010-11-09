T24 LogoT24 Logo
Dünya

GATES: "IRAKTA KALMA FİKRİNE AÇIĞIZ" KUALA LUMPUR (A.A)

09 Kasım 2010 17:22

-GATES: "IRAKTA KALMA FİKRİNE AÇIĞIZ" KUALA LUMPUR (A.A) - 09.11.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Irak'ta askerlerinin 2011'den sonra kalmaya devam etmesi fikrine açık olduklarını, ancak kararın Bağdat'a ait olduğunu söyledi. Malezya'yı ziyaret eden Gates, 2011'den sonraki stratejik işbirliği konusunda girişimin Irak tarafından gelmesi gerektiğini belirterek, müzakereye açık olduklarını, ancak bu konudaki müzakerelerin, Iraklı yöneticiler 8 aydır süren siyasi krize son vermek için iktidar paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varmadan başlayamayacağını kaydetti. Birçok gözlemci, hala güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunan Irak'ın, ABD'den askerlerini 2011 sonunda tamamen çekmemesini talep etmesini beklediklerini dile getiriyor. Kuzey Irak'n Erbil kentinde dün toplanan Iraklı yöneticiler, iktidar paylaşımı anlaşmasını sonuçlandırmak için iki gün daha çalışmayı kararlaştırmışlardı. Irak'ta 7 Mart'taki seçimlerde hiçbir liste tek başına ülkeyi yönetmek için gerekli çoğunluğu saylayamazken, siyasi partiler o günden bu yana, kurum ve kuruluşları felceden iktidar paylaşımı anlaşmasını sonuca bağlayamadılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24