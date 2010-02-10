GATA'ya husumet, Fransa'ya hassasiyet gerçeği değiştirmez

T24- CHP, Deniz Baykal'ın ''Fransa Devlet Başkanı'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'eşini buraya getirme' diye mesaj gönderdiği'' yönündeki sözleriyle ilgili Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın Baykal'ı doğruladığını belirtti. CHP'den yapılan yazılı açıklama “GATA'ya husumet, Fransa'ya hassasiyet gerçekleri değiştiremez” denildi.

CHP, Baykal'ın, ''Fransa Devlet Başkanı'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'eşini buraya getirme' diye mesaj gönderdiği'' yönündeki sözleri ve ardından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Bu gerçekler gösteriyor ki, GATA'ya husumet, Fransa'ya hassasiyet siyaseti gerçekleri değiştiremez. İçerde husumet, dışarıda hassasiyet olmaz. Mugalata ve demogoji ile gerçeklerin üstü örtülemez.''