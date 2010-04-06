GATA'DAN FETHULLAH GÜLEN'E MESAJ VAR!

T24 - "Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren isim" olarak bilinen ve Balyoz darbe planı iddialarıyla ilgili olarak ikinci kez tutuklanmasına karar verilen emekli Korgeneral Engin Alan, tedavi altına alındığı Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA), nur cemaatinin önde gelen lideri Fethullah Gülen'e mesaj gönderdi. Alan, Ergenekon tutuklularının kaldığı Silivri Cezaevi ile GATA arasında sürekli bir yatay geçiş olduğunu belirterek "Bu işin içinde bir GATA'kulli var" diyen" Gülen'in sözlerine gönderme yaparak, "Kimse burada olduğum için 'GATA'gulle' demesin. Ölümden korkmayan Engin Alan, cezaevine girmekten korkmaz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Emekli Korgeneral Alan, ikinci kez tutuklama kararı verildiği sıralarda yüksek tansiyon nedeniyle GATA Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alındı. Burada Hürriyet'ten Saygı Öztürk'e kısa bir açıklama yapan şu ifadeleri kullandı:

"İlk ve son olarak size konuşuyorum; ölüm dahil hiç bir şeyden korkmuyorum. Benim adım Engin Alan. Şu anda aşırı tansiyon hareketinden dolayı kroner bakım sevisindeyim. Buradan çıkınca doğruca cezaevine gideceğim. Beni Silivri'ye değil İmralı'ya koysunlar.

Silivri'den tabutum çıksa bile tabutun kapağını kaldırıp dimdik yürüyeceğim. Kimse burada olduğum için 'GATA'gulle' demesin. Ölümden korkmayan Engin Alan, cezaevine girmekten korkmaz. Bunu herkes böyle bilsin."

Gülen ne demişti?

Fethullah Gülen, Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün köşesinde 6 Mart 2009'da yayımlanan konuşmasında, GATA'ya sevkler için "GATA'kulli" benzetmesini yapınca tartışmalara neden olmuştu. Gülen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Bana da öyle geliyor. Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi'yle GATA arasında, bir ara Cengiz Çandar söyledi, yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular bunu şöyle yorumluyor; 'Bu işin içinde bir 'GATA'kulli var.' Hükümete karşı da bazı hesaplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil."

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "katakulli" sözcüğü, argoda "yalan, dolan, oyun, düzen" anlamına geliyor.