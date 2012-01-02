GATA’da ‘özel güvenlik’ dönemi

T24 - GATA, 150 özel güvenlikçi almak için ihaleye çıkıyor. Özel güvenlikçiler nizamiye, poliklinik ve acil serviste askerden nöbeti devralacak.





Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni yılın ilk ayında bir ilke imza atacak. TSK, tarihinde ilk kez kendi bünyesinde özel güvenlik hizmeti alacak.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; toplam 720 bin personeli bulunan TSK, özel güvenlik almak için düğmeye bastı.



Uygulama, üst düzey komutanlar, emekli Genelkurmay Başkanları ile Kuvvet Komutanları, bazı devlet büyüklerinin de tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olacak. Özel güvenlik, nizamiye, poliklinik ve acil serviste askerden nöbeti devralacak.



Bu ay içerisinde yapılacak ihale ile 130 özel güvenlik görevlisi alınacak. GATA, geçtiğimiz aylarda yine bir ilke imza atarak, askeri personel dışında vatandaşlara da hizmet vermeye başladı.



Sivillere sınırsız acil hizmeti verilirken, poliklinikten sınırlı sayıda vatandaş faydalanıyordu. Sivillerin poliklinik hizmetlerinden de daha büyük ölçüde faydalanması için çalışmalarına hız veren GATA’nın, özel güvenlik uygulamasına da bu nedenle geçmeye karar verdiği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı, GATA’ya özel güvenlik hizmeti alımı için geçtiğimiz günlerde ilana çıktı. İlanda açık ihale usulüyle 130 özel güvenlik görevlisinin temin edileceği duyuruldu. İhalenin 25 Ocak’ta, Etlik’teki GATA 1 no.lu İhale Komisyon Başkanlığı’nda gerçekleştirileceği öğrenildi.



İhalede, kamu, vakıf, üniversiteler veya özel sektörden herhangi birinde yapılmış özel güvenlik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecek. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Yerli istekliler lehine yüzde 10 oranında fiyat avantajı uygulanacak.





