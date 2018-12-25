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GATA'da 'FETÖ' operasyonu: 24'ü doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı

"Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptıran" doktorlar aranıyor

25 Aralık 2018 11:37

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları sürüyor. 'FETÖ'nün GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin olarak sürdürülen soruşturma kapsamında 24'ü doktor, 30 kişi için gözaltı kararı verildi. 

Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı'nın abonelerine servis ettiği bilgiye göre "şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı" iddia edildi. 

Yine ihraç edilen askeri doktorlar ve sivil doktor şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, özel hastanelerde firari olan örgüt mensuplarını kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, firari kadın örgüt mensuplarının doğumlarını da kayıt yaptırmadan gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Bu bilgiler neticesinde 24'ü askeri doktor toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 5 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

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