Gastronomi Sektöründe Yeni Ödeme Yöntemi

Restoran sektörünün yüzyüze ödemelerde kullanılan ilk ve tek dijital cüzdanı olduğu söylenen GastroPay’in, anlaşmalı restoranlarda temassız, hızlı ve kolay ödeme imkânı sunan restoran sektörünün dijital cüzdanı olduğu belirtildi.

Ücretsiz indirilebilen GastroPay uygulamasına Visa logolu herhangi bir kredi kartının eklenerek restoranlarda ödemeleri temassız gerçekleştirip, ödednilen tutarın her zaman %20 - %40’ını geri kazanabileceği, geri kazanılan bu puanları yine restoranlarda hesap öderken kullanabileceği söylendi.

Midpoint, Happy Moons, Cookshop, Kırıntı, Welldone, KFC, Kahve Dünyası, Plus Kitchen, Bisquitte ve Wagamama gibi restoran zincirleri GastroPay’le ödeme almaya başladı.