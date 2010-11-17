-GASTERRA FLAMES: 65 - GALATASARAY CAFE CROWN: 66 ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Basketbolda Erkekler Avrupa Kupası (A) Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Cafe Crown, grubundaki ilk maçında Hollanda'nın Gasterra Flames takımını deplasmanda 66-65 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda temsilcisi, ilk çeyreği 22-11 önde geçti ve devreyi 43-34 üstün tamamladı. 3. periyodu da 52-44 önde geçen Gasterra Flames, son çeyrekte de Galatasaray Cafe Crown'un etkili oyununa engel olamadı ve Türk temsilcisi, karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı. Galatasaray Cafe Crown'da 16 sayıyla oynayan Rancik ile 15 sayıyla maçı tamamlayan Shumpert, takımlarına galibiyeti getiren isimler olurken, Gasterra Flames'de ise Ross'un 15, Harysz'in de 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.