T24 LogoT24 Logo
Spor

GASTERRA FLAMES: 65

17 Kasım 2010 01:24

-GASTERRA FLAMES: 65 - GALATASARAY CAFE CROWN: 66 ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Basketbolda Erkekler Avrupa Kupası (A) Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Cafe Crown, grubundaki ilk maçında Hollanda'nın Gasterra Flames takımını deplasmanda 66-65 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda temsilcisi, ilk çeyreği 22-11 önde geçti ve devreyi 43-34 üstün tamamladı. 3. periyodu da 52-44 önde geçen Gasterra Flames, son çeyrekte de Galatasaray Cafe Crown'un etkili oyununa engel olamadı ve Türk temsilcisi, karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı. Galatasaray Cafe Crown'da 16 sayıyla oynayan Rancik ile 15 sayıyla maçı tamamlayan Shumpert, takımlarına galibiyeti getiren isimler olurken, Gasterra Flames'de ise Ross'un 15, Harysz'in de 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24