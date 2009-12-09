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Yaşam

Gaspçı kopan parmağını bırakıp kaçtı

09 Aralık 2009 01:59

Bakırköy'de, evinde darp ettiği kadının ziynet eşyasını çalan bir kişi, kaçarken merdiven demirlerine sıkıştırdığı parmağı koptu.

Osmaniye Mahallesi Seyfibey Sokak'taki apartmanda, daire kapısının önünü süpüren Ayfer Öztaş'ın evine zorla giren bir kişi, Öztaş'ı darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki kolye ve küpeleri aldı.

Hırsızın kaçarken merdiven demirlerine sıkıştırdığı parmağı koptu.

Parmağını bırakan gaspçı, yaya olarak oradan uzaklaştı. Kopan parmak, incelemeye alındı.

Saldırganın darp etmesi ve kulağındaki küpeleri alması sırasında yaralanan Öztaş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

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