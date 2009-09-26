Gasp ve bıçaklama örf ve adetlerimiz arasına girdi!

Samsun'da düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş isteyen ancak verilen parayı beğenmeyince damadın babasını ve akrabasını bıçaklayanlar gaspçı sayılmadı: Konvoyun önünü kesmek adettir!

Samsun'un Canik İlçesi'nde 2 yıl önce düğün konvoyunun önünü keserek 500 TL isteyen, 170 TL verilmesi üzerine çıkan kavgada gelinin babası 39 yaşındaki Mehmet Pekşen ve akrabası 44 yaşındaki Orhan Kasap'ın bıçaklanması olayı ile ilgili davada sanıkların ‘gasp' yerine örf ve adetlere göre hareket ederek konvoyun önünü kesip bahşiş istedikleri gerekçesiyle bu suçtan beraatlarına karar verdi. Sanıklardan 38 yaşındaki Orhan Mumcu ile amcasının oğlu, 26 yaşındaki Bayram Mumcu'ya, yaralama suçundan para cezası verildi.

Canik'taki Toptepe Mahallesi'nde oturan mobilyacı Mehmet Pekşen, 2007 yılı Ağustos ayında evlenen kızı Bahar Kaya ile Ümit Kaya için düğün yaptı. Düğün konvoyunda gelin arabası ve diğer otomobiller şehir turu atmaya çıkarken aynı mahallede oturan Orhan Mumcu, ağabeyi 27 yaşındaki Mehmet Mumcu, 22 yaşındaki Uğur Kurt, 22 yaşındaki Okan Soyanıt, 38 yaşındaki Kemal Kurt ve Bayram Mumcu, konvoyun önünü keserek 500 TL istedi. Gelinin babası Mehmet Pekşen, yol kesen 6 kişiye 170 TL verdi. Bu parayı az bulan 6 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Orhan Mumcu ile Bayram Mumcu gelinin babası Mehmet Pekşen ile akrabası Orhan Kasap'ı ellerinden bıçakla hafif yaraladı. Olaydan sonra 6 kişi kaçarken Cumhuriyet Savcılığı'na giden Pekşen, suç duyurusunda bulundu. Pekşen’in ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Arif Altınkök, ‘gaspa eksik teşebbüs' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle 6 genç hakkında dava açtı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar gasp suçunu işlemediklerini, yöredeki örf ve adetlere göre hareket edip konvoyun önünü kestiklerini zorla para almadıklarını söyledi. Duruşmaya katılan Mehmet Pekşen ise sanıkların zorla kendisinden para almaya çalıştıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Son duruşmaya ‘mağdur' sıfatıyla Orhan Kasap, Mehmet Pekşen ve yargılanan 6 sanık gelmezken sadece sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların gasp yapma kastiyle hareket etmediklerini, sanıkların konvoyun önünü kesip bahşiş istediklerini belirterek gasp suçundan beraatlerine karar verdi. Mahkeme ‘bıçakla yaralama' suçundan Orhan Mumcu ile Bayram Mumcu’ya 3 bin TL cezası verip bunu erteledi.