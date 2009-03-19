Gasp için öldürülmüş

İzmir Bornova'da öldürülen güzellik uzmanının yakalanan 19 ve 20 yaşındaki katil zanlılarının, kadının paralarını gasp etmek için plan yaptıklarını, planlarının bozulması üzerine kadını öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.



Zanlıların, delilleri yok etmek için cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 1 saat temizlik yaptıkları ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, öncelikle Burcu Güçlü'nün aile, iş ve arkadaş çevresinde bulunan kişilerin ifadelerini başvurdu. Kadının eski eşlerinden, malzeme alışverişi yaptığı merkez çalışanlarına kadar yaklaşık 50 kişinin ifadelerini alan polis, Burcu Güçlü'nün olay günü akşamı, yanında günlük yevmiyeyle broşür dağıtım işinde çalışan C.A. (19) ve A.U. (20) ile birlikte yalnız kaldığını belirledi.



İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinin de alındığını fark eden polis, olayı iş yerini bilen kişilerin gerçekleştirdiği ihtimaliyle C.A. ve A.U'yu aramaya başladı.



Bu kişilerin evlerini araştıran polis, evine gitmeyen zanlılardan A.U'yu bir rahatsızlığını kontrol ettirmek için Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girerken yakaladı. A.U'nun ardından, birlikte çalıştığı arkadaşı C.A. da yakalandı.



Boyunlarında tırnak izlerine rastlanan zanlılar, polislerin iş yerindeki güvenlik kamerasında tespit ettikleri avuç içi izlerinin kendilerinkiyle eşleşmesi ve A.U'nun ayakkabısına bulaşmış kan lekesinin de kadına ait olduğunun belirlenmesi üzerine suçlarını itiraf etti. Olayın ortaya çıkmasının üzerinden 12 saat geçmeden fail oldukları belirlenen A.U. ve C.A, olayı detaylarıylaanlattı.



Gasp etmeyi planlamışlar



İddiaya göre, A.U. ve arkadaşı C.A, falcılık yapan annesi aracılığıyla, güzellik merkezi sahibi Burcu Güçlü'nün yanında günlük yevmiye ile 45 gün önce işe başladı. İş yerinin tanıtımı ve malzeme satışı amacıyla bastırılan broşürleri Bornova'da apartman ve iş yerlerine dağıtan zanlılar, güzellik merkezinin çok iyi çalışması ve gelir elde etmesinden dolayı "paraları gasp etmeyi" kararlaştırarak, bu amaçla olaydan 2 gün önce kar maskesi, ip ve eldiven aldı. Olay günü broşür dağıtırken ayrıntıları konuşan ve iş çıkışından sonra, kar maskeli halde ev olarak da kullanılan iş yerine tekrar dönüp Burcu Güçlü'yü bağlamayı, paralarını gasp etmeyi planlayan zanlılar, olayda kullanacakları malzemeleri de alarak akşam saatinde iş yerine döndü. Çalışanların ayrılmasının ardından planı uygulamak için "eve gidiyormuş" gibi iş yerinden çıkmak isteyen A.U. ve C.A, kadının da kendileriyle birlikte dışarı çıkacağını söylemesi üzerine, iş yerindeki güvenlik kameralarının yönünü avuç içleriyle değiştirerek yanlarındaki ipi kadının boğazına doladı.



Paraları isteyen A.U. ve C.A., kadının "neden" diye bağırması üzerine bıçakla da vurmaya başladı. Yaşanan boğuşma sırasında, her iki zanlının da boynunda tırnak izleri oluştu. Kanlar içerisinde kalan kadından çıkan sesleri engellemek için ağzına çorap dolduran zanlılar, hayatını kaybeden Güçlü'nün cesedini bir battaniyeye sardı.



1 saat temizlik yaptılar



Eldivenlerini giyerek, kasadaki bin 50 ve kadının üzerindeki 2 bin TL para ile fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayarı ve 4 cep telefonunu alan zanlılar, daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini kaybetmek için bilgisayarın görüntü kaydedilen depolayıcı diskini söktü.



Zanlılar daha sonra, olay yerindeki kan izleri ve diğer delilleri yok etmek için, iş yerindeki malzemeleri kullanarak 1 saate yakın temizlik yaptı. A.U ve C.A, banyo havalandırma penceresinden, kadını battaniyeye sarılı halde havalandırma boşluğuna attı. Temizlikte kullanılan kolonyanın bulaştığı battaniye, havalandırmaya atılan ateşle de alev alarak yanmaya neden oldu.



Olay yerinden ayrılan zanlılar, kadına ait cep telefonu, dizüstü bilgisayar ile olayda kullandıkları ip, eldiven, temizlik bezlerini çöp konteynerlerine attı. Para, fotoğraf makinesi ve kar maskelerini ise yanlarına alarak sakladı.



Çöplükte delil aranıyor



Verilen bilgiler üzerine, kar maskeleri ile kadının fotoğraf makinesi A.U'nun sakladığı yerde ele geçirilirken, para ise bulunamadı. Cinayet bürosu dedektifleri, diğer malzemelerin atıldığı çöp konteynerinin boşaltıldığını belirleyince, Harmandalı'daki çöp depolama alanında delilleri bulmak için arama başlattı.



Öte yandan, zanlıların ifadelerinde, amaçlarının öldürmek olmadığını, bu konuyla ilgili ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi.



Zanlıların sorgularının tamamlanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekleri bildirildi.



Ne olmuştu?



Bornova'da dün gece yarısı, 85 Sokak'taki apartmanın görevlisi su borusunu tamir etmek amacıyla girdiği havalandırma boşluğunda kadın cesediyle karşılaşmış, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede öldürülen kadının, aynı apartmanda güzellik merkezi işleten Burcu Güçlü (35) olduğu tespit edilmişti. Güçlü'nün 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından havalandırma boşluğuna atılarak, yakıldığı belirlenmişti.

