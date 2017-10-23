Gasp edilen otomobilin parçaları operasyonla ele geçirildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'tan tamir için Gaziantep\'e getirilen tamircide silahla gasp edilen otomobil, polisin operasyonuyla parçalanmış halde bulundu.

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde oto galericiliği yapan Mehmet Karabulut\'un tamir için Gaziantep\'e gönderdiği 27 EA 459 plakalı lüks otomobil, 32 yaşındaki İ.A. tarafından silahla gasp edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli İ.A.\'yı operasyonla gözaltına aldı. Tutuklanan İ.A.\'nın ifadesi doğrultusunda otomobilin parçalanıp 2 adreste saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından otomobilin parçaları, Dumlupınar ve Emek mahallelerindeki adreslerde düzenlenen operasyonla ele geçirilirken, A.Ç. ve M.A. da gözaltına alındı. Ele geçirilen otomobilin parçaları, polis tarafından kamyonete konularak sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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