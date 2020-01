Gasp edilen mevsimlik işçi: Fakirliğin gözü kör olsun

Ali Bulut, yaklaşık bir ay önce çalışmak için gittiği Adana'da gasp edilmişti. Bulut'un kanlar içindeki fotoğrafları sosyal medyaya yayılmış, pek çok kişi duruma tepki göstermişti. Mevsimlik işçi Bulut, 4 bin 500 lirasının çalındığı ve darp edildiği o günle ilgili ilk kez konuştu. Bulut, " Fakirliğin gözü kör olsun. Yoksa ne işim vardı karpuz tarlalarında. Mecburum çalışmaya" dedi.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'a konuşan Bulut şunları söyledi:

“Okuryazarlığım, hiçbir sosyal güvencem, Türkçem de yok. 5 çocuğum gibi eşim Belkıs da mevsimlik işçi. Çocukların hepsi evli ve kendi geçimlerinin derdinde. Fakirliğin gözü kör olsun. Yoksa ne işim vardı karpuz tarlalarında. Mecburum çalışmaya.”

Yılan, akrep ve kızgın güneşten ekmek parası

Ali Bulut, ilerlemiş yaşına rağmen son 15 yıldır karpuz tarlası bekçiliği yaptığı Adana’ya bu nedenle gitmiş. Karpuz ekiminin yapıldığı 10 Mart’tan 19 Temmuz’a kadar kızgın güneş altında, yılan ve akreplerin içinde 110 dönümlük karpuz tarlasını beklemiş.



Geceleri sazdan yapılan ‘hayma’ adı verilen gölgelikte uyumuş. Banyo yapmak için portakal bahçelerine gitmiş. “Boruyu açıp suyu bırakıyorlardı. Ne yapayım, başka nasıl yıkanayım?” Giysileri kirlendiğinde de yakındaki köye gitmiş. “Rastgele kapı çalıyor, üstümü yıkar mısınız, diyordum. Sağ olsunlar yıkayıp ütüleyip veriyorlardı” diyor.

4 ayda 5 bin 200 TL kazanmış sadece 700 TL harcamış

19 Temmuz’da tarladan ayrılıp “Büyük Saat”in yanındaki sabahçı işçi kahvesine geldi. Tarlanın sahibi Murat Ağa, o gün akşamüstü kahveye gelip 4 aylık emeğinin karşılığı olan 5 bin 200 lirayı verdi. Ali Bulut’un, çalıştığı o 4 ay boyunca sadece 700 liralık masrafı olmuştu. Veresiye yaptığı gıda alışverişlerinin parasını bakkal ve diğer esnafa ödedikten sonra elinde 4.500 lirası kaldı. Urfa’ya döndüğünde 8 ay boyunca bu parayla geçinecekti. “Zenginin 1 milyon lirasından daha kıymetli” dediği parasını, gömleğinin ilikli cebine özenle yerleştirdi. Sabahçı kahvesinde geceyi geçirip 20 Temmuz sabahı Urfa’ya dönmek için otogara gidecekti.

Kahvede çayını keyifle yudumlarken, Murat Ağa’dan parasını alırken göz göze geldiği “Arazide çalıştırmak için işçi arayan mühendis Burhan” ile tanıştı. Sabah 07.00’ye doğru kahveden çıkarken Burhan, “Bitpazarı tarafına gideceğim. Birlikte yürüyelim” dedi. Ali Bulut, “Çok temiz giyimliydi. Yeleği, kunduraları vardı. Hiç aklıma gelmezdi ki...” deyip susuyor. Aklına gelmeyen, Burhan’ın sabıka dosyası hayli kabarık gaspçı Turan Ö. olduğuydu.

Muştayla kafatasını ve göz altı kemiklerini kırdı

Turan Ö., Ali Bulut’u ıssız sokak aralarına götürdü. “Ana yoldan saptık” dediğinde “Burası daha kestirme yol” cevabını verdi. Mirzaçelebi Mahallesi Muhtarlığı’nın önündeki boş arsaya geldiklerinde, muşta geçirdiği eliyle sol gözüne ilk yumruğu attı. Kendinden geçerek yere yığılan Ali Bulut’u öldüresiye darp ettikten sonra gömleğinin cebindeki 4 bin 500 lirayı alarak hızla uzaklaştı. Olanları pencereden an be an seyreden bir kadının çığlıkları üzerine vatandaşlar olay yerine geldi. O sırada bisikletiyle geçen market sahibi İbrahim Yılmaz, Burhan’ın peşine düşse de yakalayamadı. Ali Bulut’un yanına dönüp ambulans ve polis çağırdı. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulut’un kafatası ve göz altı kemikleri kırılmıştı, beyin kanaması geçiriyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Başkan hemen yardıma koşmuş

Ali Bulut’un Şanlıurfa’daki evine gittiğimizde, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de oradaydı. Bulut’un darp edilmesinin ardından belediye personelini Adana’ya gönderip her türlü ihtiyacının karşılanması için görevlendiren Başkan, sabah erken saatlerde gelerek gasp edilen parası kadar bir tutarı, yani 4 bin 500 lirayı teslim etmiş, Bulut’un üç ay önce evlenen en küçük oğlu Doğan’a iş sözü vermişti. Başkan, “Ali Amca’nın elinden alınan parası, onun dünyası. O dünyayı elinden almak, insanlığın geldiği olumsuz gerçeği yansıtıyor. Bu yaşta çalışmaması lazım. Her türlü ihtiyacını, talebini karşılayacağız. Babasına iyi bakması şartıyla Doğan’a düzenli bir iş bulacağız. Sosyal Yardım Müdürlüğü’müz Ali Amca’yla sürekli bağlantıda olacak” diyor. Bu arada Ali Bulut’un eşi Belkıs Hanım’ın bağırsaklarının delinmesi nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu öğreniyoruz

"Mühendis Burhan değil gaspçı Turan"

25 Temmuz’da hastaneden taburcu olan Ali Bulut, polise ifade verdi. Güvenlik kameralarından eşkali belirlenen ve polis dosyası hayli kabarık olan Turan Ö.’nün İstanbul’da olduğu ortaya çıktı. 25 Temmuz’da yakalanarak Adana’ya getirildi.



Turan Ö., ifadesinde Ali Bulut’a Suriyeli bir kızla evlenmek için para aldığını, anlaşmazlık nedeniyle kumar borcu olan 1000 lirayı almak için darp ve gasp ettiğini söyledi.



Ali Bulut ise “Burhan’la sabahçı kahvesinde tanıştım. Otogara gideceğimi görünce ‘Birlikte yürüyelim. Bitpazarı tarafında ayrılırız’ dedi. Nerede yürüdüğümüz, nereye gittiğimizin kayıtları zaten kameralarda” diyor.



Oğulları Doğan ve Mehmet Bulut da “Ben gasp ettim, darp ettim demesini beklemiyoruz sabıkalının. Böyle bir hikâye uydurarak babamıza iftira atıyor” diyorlar.