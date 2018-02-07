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Garsonu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta gittiği lokantadaki garson Bahattin K

07 Şubat 2018 17:05

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta gittiği lokantadaki garson Bahattin K.\'yi tabancayla vurarak yaralayan Furkan Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Furkan Gür (29), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen garson Bahattin K.\'nin (42) çalıştığı lokantaya gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Furkan Gür, üzerinde taşıdığı tabancayla Bahattin K.\'ye 6 el ateş etti. Kurşunlardan 2\'si Bahattin K.\'nin bacağına ve kasığına isabet etti. Bahattin K. ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli Furkan Gür, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin, 23 Kasım 2016\'da kentte özel güvenlik görevlisi Hakan Kalem\'in (31) ölümü ve Soner A.\'nın yaralanması olayına karıştığı ve cinayet davasında tutuksuz yargılandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Furkan Gür, adliyeye sevk edildi.
Bu arada Furkan Gür\'ün adliyeye sevki sırasında avukatının, gazetecilere yönelerek, \"Çekip saçma sapan haberler yaparsanız sizi şikayet ederim\" dediği duyuldu.
Savcılıktaki sorgu işlemi tamamlanan Furkan Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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