Garsonların senkronize servis yaptığı G20 zirvesinde yemeklere radyasyon kontrolü yapılmış

Antalya’da yapılan G-20 Zirvesi’nde liderlere sunulan senkronize yemekler hazırlanırken, özel ajanlar, malzemelerden numuneler alarak radyasyon testleri, gaz ve kimyasal ölçümlerini yaptı. ABD Başkanı Barack Obama’nın kullanacağı bıçak, çatal, kaşık gibi mutfak ürünlerinin tamamı ise özel ekibi tarafından bir sıvı ile dezenfekte edildi.

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Türkiye’nin tarihinde ilk kez 15- 16 Kasım’da Antalya’da ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi’nin yankıları sürüyor. Dünya liderlerinin ağırlandığı Antalya’da kusursuz organizasyon konuşulurken, turizm merkezi Belek’teki oteller de liderlerden ve delegelerinden tam not aldı. İklimi, kumsalı, peyzajı ve mimarisinin yanında servis ve yemek kalitesiyle de göz dolduran Belek’teki 5 yıldızlı oteller, zirve süresince olağanüstü performans sergiledi.

Zirve süresince liderler için 3 gün boyunca farklı mönüler eşliğinde 12 çeşit protokol yemeği sunumu yapıldı. Zirvenin merkez oteli Regnum Carya’daki sunumlarda ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz gibi liderlerin ekipleri tarafından otel mutfağında hazırlanan yemeklerin malzemeleri tek tek incelendi.

Obama için dezenfekte

Yemekler, Cumhurbaşkanlığı’nın mutfak ekibi, otelin başaşçısı Şevket Gökçen ve ekibinden oluşan toplam 130 kişilik kadro tarafından hazırlandı. Mönüler ve tüm yemeklere ait malzemelerden liderlerin özel ekipleri tarafından numuneler alınarak radyasyon testleri, gaz ve kimyasal ölçümleri yapıldı. Obama’nın ekibi tarafından ise kullanacağı bıçak, çatal, kaşık gibi mutfak ürünlerinin tamamı özel bir sıvı ile dezenfekte edildi. Sunumlarda et, balık ve tavuk ürünlerinin yanısıra av hayvanları tavşan, ördek, kaz, bıldırcın etleri de kullanıldı.

Liderlerin yemekleri, Cumhurbaşkanlığı’na ait yemek takımlarıyla sunuldu. Senkronizasyonuyla dikkati çeken ikram hizmeti de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan toplam 41 servis personeli tarafından gerçekleştirildi.

Kral soğan ve sarımsak istemedi

Menü haricinde özel yemek tercihleri olan liderlere ise özel sunumlar yapıldı. Yemeklerinde soğan ve sarımsak kullanılmamasını isteyen Suudi Kral Selman sadece et tercih etti. Sıkı bir vejetaryen olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye ise vejetaryan mönü hazırlandı. Yemek sunumlarında; Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un eşi Lucy Turnbull’un karides, istiridye ve kalamar, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’un eşi Ho Ching’in kuzu eti, IMF Başkanı Christine Lagarde’nin kırmızı et,AB Konsey Başkanı Donald Tusk’un deniz ürünleri ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker’in kuşkonmaz ve ıspanak yemediği dikkate alındı.

En çok talep döner ve lahmacuna

Yabancı delegeler, her fırsatta yemeklerin çok lezzetli olduğunu otel personeline illetirken Regnum Carya Otel’de zirve boyunca 1000 personel çalıştı. G-20 organizasyonu boyunca 24 saat yemek servisi yapılan otelde en çok döner, lahmacun, pide çeşitleri ve baklava talep gördü. 3 ton kırmızı et tüketilen otelde 5 kuzu çevirme yapıldı. Zirve boyunca 1 ton döner, 1.5 ton tavuk eti, 750 kilogram balık, 500 alabalık ve 350 somon tüketildi.

Zirvede sunulan bazı menüler

14 Kasım Cumartesi günü liderler ve eşlerine verilen akşam yemeği mönüsü:

Ağız hoşluğu: Humus, Muhammara, Yoğurtlu Buğday

Yöresel Zeytinyağlı Dolma Tabağı: Kurutulmuş Patlıcan, Domates, Kırmızı Biber ve Kabak Çiçeği Dolmaları ile Vişneli Yaprak Sarma

Mantı: Ispanaklı ve Lor Peynirli, Yoğurt Sos Eşliğinde

Kömürde Kuzu Çevirme ve Mangal Lezzetleri: Mini Sebzeler ve Ev Yapımı Yeşil Mercimekli Erişte Eşliğinde

Ilık Çikolatalı Kek: Taze Orman Meyveleri ile

15 Kasım Pazar günü öğle yemeği mönüsü:

Zeytinyağlı Kök Sebzeler Tabağı: Ispanak, Enginar, Kereviz Üçlemesi eşliğinde

Lagos Şiş: Akdeniz Baharatları ile Marine Edilmiş Rezene Yatağında Yeşil Sebzeli ’Risotto’, Siyah Havuç ve Kuşkonmaz ile

Değirmende Taze Çekilmiş Türk Kahveli Parfe

15 Kasım Pazar akşamı liderler senkronize akşam yemeği mönüsü:

Yeşil Elma Üzerinde Zeytinyağlı Taze Fasulye

Yöresel Sebzeli Börek: Yoğurt Sosu ve Domates Pekmezi ile

Küşleme: Süzme Yoğurtlu Patlıcan Beğendi ve Harnup Pekmezi Sos ile

Türk Tatlı Tabağı: Baklava, Şöbiyet ve Fıstık Sarma, Kaymaklı Dondurma Eşliğinde

15 Kasım akşamı lider eşleri onuruna Emine Erdoğan tarafından verilen yemek mönüsü

Ağız hoşluğu: Mini Erik, Armut Dolması ve Mini İmambayıldı

Buz Küresi İçerisinde Deniz Mahsülleri Salatası

Bıldırcın Dolması: Ayva Yatağında, Fesleğen Sos ile

Lime Sorbe

Yeşil Salata

Lagos Izgara: Mini Kırmızı Pancar, Havuç ve Beyaz Turp Sotesi ile

Antalya Usulü Kabak Tatlısı, Modern Baklava eşliğinde

Reyhan, Osmanlı, Gül, Demirhindi Şerbetleri

16 Kasım Pazartesi günü liderlerin senkronize öğle yemeği mönüsü:

Izgara Hellim Peynirli Akdeniz Salatası: Nar Ekşisi Sosile

Deniz Mahsülleri Tabağı Izgara Kalamar, Karides, Lüfer Üçlemesi: Domatesli Makarna Hamurunda Lor Peynirli Ispanak, Deniz Börülcesi ve Tartar Sos ile

Dondurmalı Kestane Ezmesi: Taze Orman Meyveleri ile