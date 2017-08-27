Garsonlara kötü haber: Fazla mesai ücretine sınırlama

Yargıtay, garsonların iş sözleşmesini etkileyecek bir karar aldı. Bahşiş aldıkları gerekçesiyle garsonların fazla mesai ücretine sınırlama getiriliyor. Yargıtay, fazla çalışma ücretinin yüzde 150 kriterine göre değil, yüzde 50'ye göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 9. Dairesi, garsonların müşterilerden bahşiş aldıklarını gerekçe göstererek, fazla çalışma ücretinin yüzde 150 kriterine göre değil, yüzde 50'ye göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. Karar, yüzbinlerce garsonun iş sözleşmesini etkileyebilir. Çünkü, karara göre, garsonların fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında yüzde 150 değil yüzde 50 zam kriteri uygulanacak.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre garson olarak çalışan bir kişi, işten atılınca kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağı için iş mahkemesine dava açtı. Mahkeme davacının alacaklarının kısmen kabulüne karar verdi. Alacaklar arasında ise fazla çalışma ücreti de yer aldı. İşletme sahibi de kararı temyiz için Yargıtay'a gitti. Yargıtay 9. Dairesi de garsonların 'bahşiş' aldıklarını gerekçe göstererek, fazla çalışma ücretinin yüzde 150 kriterine göre değil yüzde 50 kriterine göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. İş mahkemesinin kararının da bozulmasını istedi. Yargıtay'ın kararıyla birlikte binlerce garson yeni kriterlere göre tazminat talebinde bulunacak.

"Hem ciro ortağı hem de bahşiş alıyorlar"

Karara ilişkin değerlendirme yapan Kalbur Et Kebap Restaurant'ın sahibi Metin Akdemir, "Yargıtay'ın bu kararı mekân sahiplerini oldukça rahatlattı. Bizim çalışanlarımız hem sigortalı hem de cironun ortağı. Garsonlar cirodan belli pay alıyor. Aynı zamanda bahşişleri de var. Yüzde 150 mesai farkı talebi birçok arkadaşımızı iflas noktasına getirdi. Piyasa koşullarına göre bir garson ortalama ayda 3 bin 500 TL maaş alıyor. Bazı işletmelerde garsonlar net maaş ve bahşişe çalışır. Bazılarında ise cirodan pay ve bahşiş alırlar" dedi.