-GARSON, CAMERON'DAN ÖZÜR DİLEDİ LONDRA (A.A) - 02.08.2011 - İtalya'nın Tuscany bölgesinde tatilini geçiren İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi Samantha Cameron'ı tanımayan garson özür diledi. Skynews haber kanalına göre, 27 yaşındaki Francesca Ariani isimli garson, Cameron ve eşine, çok yoğun olduğu için kahvelerini oturdukları masaya taşıyamayacağını, kendilerinin götürmelerini söyledi. İki kahve için 3,10 avro ödeyen Cameron çifti, bahşiş bırakmazken, garson Francesca Ariani, "Çok utandım. Gelen kişinin İngiltere Başbakanı olduğunu bilmiyordum. Kaba davrandıysam çok özür diliyorum, tek başıma çalışıyordum ve o an çok yoğundu" dedi. David ve Samantha Cameron iki haftalık yaz tatilini, İtalya'da kiraladıkları bir villada geçiriyor.