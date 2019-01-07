Garry Rodrigues'ten Galatasaray'a veda

Galatasaray'dan Al Ittihad Kulübü'ne transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yolladı.

10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olan yıldız futbolcu Galatasaray'ı unutmayacağını söyledi. Al-İttihad Kulübü resmi sitesinden transferin gerçekleştiğini açıkladı. Galatasaray da KAP bildirimini gerçekleştirdi.

Rodrigues'in veda mesajı şu şekilde:

Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için zor olarak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileri taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, eibe, çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum.

Satıştan yüzde 20 pay

Galatasaray Rodrigues'in transferiyle ilgili KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize Ödeyecektir.