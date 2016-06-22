Garo Paylan'ndan Ülkü Ocakları'na suç duyurusu

HDP milletvekili Garo Paylan, İstanbul Ülkü Ocakları üyelerinin “En güzel Ermeni, ölmüş Ermeni” şeklinde slogan atması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Ülkü Ocakları üyelerinin “En güzel Ermeni, ölmüş Ermeni” şeklinde slogan atması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Ülkü Ocakları üyeleri, Ermeni Soykırımı’nın Almanya Federal Parlamentosu’nda kabul edilmesinin ardından, Gümüşsuyu Caddesi girişinde kararı protesto etmek amacıyla toplanarak, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile mehter takımı eşliğinde “En güzel Ermeni, ölmüş Ermeni” sloganları atarak Alman Konsolosluğu’na yürümek istemişti.

Eylemde atılan sloganların “nefret suçu” ve Ermeni halkına açık bir tehdit olduğunu belirten HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.