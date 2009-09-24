Garipoğlu'yla hiçbir telefon görüşmesi yapmadık!

Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, şoförü Ahmet Batur cinayet gecesini anlattı.



21 Ağustos'ta da şoför arkadaşı Kürşat Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan Batur, kendisi gibi Adanalı olan Garipoğlu ailesinin şirketine 12 yıl önce girmiş. Cinayet akşamı Mehmet Nida Garipoğlu'nun bayilerle toplantısı olduğunu anlatan Batur Sabah gazetesine konuştu: "O gün saat 16.30'da Lüleburgaz'dan şirkete geldik. Bayiler bekliyorlardı. Türkiye bölge müdürü ve satınalma grup müdürü Mehmet Karakayalı da vardı. Bana 'Sen gitme, kahve ikram edersin' dediler. Toplantı 22.00'de bitti. Karakayalı ile Nida Garipoğlu o saate kadar birlikteydi. Ben 21.45'de izin alıp eve gittim. Daha sonra eşimin kardeşinin evine gittik. Çay içip eve döndük." Cinayet gecesi Mehmet Nida Garipoğlu ile hiçbir telefon görüşmesi yapmadığını belirten Batur, "Cinayeti ertesi gün işyerine gidince öğrendim. Arkadaşlar fısır fısır konuşuyordu" dedi. Nida Garipoğlu'nu Burgaz Rakı'nın kurulacağı 2006'da sık sık Lüleburgaz'a götürüp getirdiğini kaydeden Batur, "Cem Garipoğlu'nu zaman zaman okula getirip götürüyordum. Diğer şöför arkadaşlarda götürüyordu. Münevver Karabulut'u hiç görmedim. Diğer şoförlerin görüp görmediğini bilmiyorum, ama görseler aramızda konuşurduk" diye konuştu.