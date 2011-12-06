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Garipoğlu'na neden 24 yıl verildi

Gerekçeli kararda 24 yıl hapis cezasına çaptırılan Cem Garipoğlu’nun neden indirim uygulanmadığı açıklandı...

06 Aralık 2011 02:00


T24 - Münnevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararında 24 yıl hapis cezasına çaptırılan Cem Garipoğlu’nun cinayeti işlemekte sebat ve ısrar etmesi nedeniyle cezasında indirim yapılmadığı vurgulandı.

 



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Münnevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili verilen cezaların gerekçeli kararı hazırlandı. 80 sayfalık gerekçeli kararda katil Cem Garipoğlu’na verilen 24 yıllık hapis cezasının gerekçesi belirtildi.


ntvmsncb'nin haberine göre iddianamede Cem Garipoğlu'nun Münevver'i daha önceden öldürmeye karar verdiği ve bu karar doğrultusunda plan yaptığı yer aldı.


Kararda, "Cem Garipoğlu, Münevver'i öldürme kararında sebat ve ısrar etmiştir. Yaptığı plan doğrultusunda Münevver'i Bahçeşehir'deki evine götürmüş, bıçakla yaralamış, daha sonra testere ile başını gövdesinden ayırmıştır" denildi.


Mahkeme, Cem Garipoğlu'na en üst sınırdan ceza verilmesini ise "Garipoğlu'nun eğitim seviyesi, yaptığı eylemin bilincinde olması, daha önceden eylemi tasarlaması, Münevver'i öldürme şekli ve Münevver'in çocuk olması nedeniyle takdiren en üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmiştir" diye açıkladı.


Cem Garipoğlu'nun cezasında neden indirim yapılmadığı da gerekçeli kararda yer aldı.Gerekçeli kararda "Garipoğlu'nun cinnet geçirdiği iddiasında bulunmasına rağmen, suçu işledikten sonra Münevver'i parçalayarak cesetten kurtulmak istemesi, soğuk kanlı tavırları, olayı ailesi veya yakınları ile ilk aşamada paylaşmaması ve 7 ay nerede saklandığı konusunda açıklama yapmaması" nedeniyle cezasında indirim yapılmadığı” yer aldı.



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