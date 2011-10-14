Garipoğlu’na 24 yıl hapis talebi

T24 - Etiler’de cesedi bulunan Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak yargılanan Cem Garipoğlu’nun 24 yıla kadar hapsi istendi.





Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Etiler cinayeti davasında istenen ceza belli oldu.



Münevver Karabulut’u öldürmek suçundan yargılanan Cem Garipoğlu hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istendi.



Münevver Karabulut'un cesedi Etiler'de bir çöp konteynırında bulunmuştu. Katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu aylar sonra teslim olmuştu.



Davada Cem Garipoğlu'yla birlikte 7 kişi yargılanıyor.



Dava iddianamesinde katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, ''Tasarlayarak, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak etmek''ten ağırlaştırılmış müebbet, Hayyam Garipoğlu, Habib Kurt, Mehmet Karakayalı ve Ahmet Batur'un ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nun da ''suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek'' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.



Yaş küçüklüğü dikkate alınarak hakkında ''Tasarlayarak, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'' suçundan 18 ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Cem Garipoğlu'nun dosyası da 11 Şubat 2010'da yapılan ilk duruşmada, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu davayla birleştirilmişti.





