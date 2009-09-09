Garipoğlu ülkemizde değil, olsa bile iadesinde sorun olur!

Ermeni emniyet sözcüsü, Münevver Karabulut'un bir numaralı katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Ermenistan'da bulunmadığını, olsa bile Türkiye ile resmi ilişkilerin olmaması nedeniyle iadesinin nasıl gerçekleşeceği konusunda sorun olacağını söyledi.



Armenia Today ajansının haberine göre, Ermenistan güvenlik güçleri, Garipoğlu’nun ne Ermenistan’da bulunduğuna, ne de 25 Eylül’de Ermenistan’da teslim olacağına dair ellerinde hiçbir bilginin bulunmadığını söyledi.



Diplomatik bir sorun



“Türkiye’de aranan Cem Garipoğlu Ermenistan’daymış. Bu doğru mu” sorusuna, Ermeni emniyeti sözcüsü şu yanıtı verdi: “Bu kişi Ermenistan’da günün birinde ortaya çıksa bile Türkiye ile aramızda resmi ilişki bulunmadığı için iadesinin nasıl gerçekleşeceği de başka bir sorun olur.” Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi de Garipoğlu’nun Ermenistan’da bulunduğuna dair Türk medyasında çıkan iddiaları “hayretle karşıladıklarını” açıkladı.

