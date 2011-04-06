-GARİPOĞLU TMSF'YE BORÇLARINI ÖDEDİ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Garipoğlu Grubu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) olan nakdi kredi borçlarını kapattı. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Fon'a olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak Garipoğlu Grubu ile Fon arasında 12 Ağustos 2004 tarihinde protokol, 7 Ocak 2009 tarihinde ek protokol, 9 Nisan 2010 tarihinde 2. ek protokol ve son olarak 25 Haziran 2010 tarihinde grubun borçlarının peşin ödeme indirimi ile kapatılması konusunda 3. ek protokol imzalandığı anımsatıldı. Açıklamada, grup ile yapılan protokoller kapsamında 31 Mart 2011 tarihi itibariyle toplam 355,55 milyon dolar tahsilat sağlandığı ve grubun TMSF'ye olan nakdi kredi borçlarının tasfiye edildiği kaydedildi.