Garipoğlu ilk kez hâkim karşısına çıkıyor

T24 - Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma öncesi anne ve baba Karabulut, hislerini ve beklentilerini anlattılar.

"Onun gözünün önünde bulunmak ve gözlerinin içine bakmak istiyorum. Ama bir şeyi de biliyorum ki, ne olursa olsun idam edilse bile hiçbir şey kızımı geri getirmeyecek. Bizim için en acı tarafı da bu."



Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Münevver'in başını keserek öldürdüğü iddia edilen ve olaydan 197 gün sonra yakalanan Garipoğlu'nun yargılanması öncesi, acılı Karabulut ailesi NTV'ye konuştu.



Karabulut ailesi, mahkeme sürecinden beklentilerini ve hislerini anlattı.





Mahkemeye gidecekler mi?



Anne Nagihan Karabulut: "Biz katılmak istiyoruz ama avukatımız tersini düşünüyor. Yarın (bugün) belli olacak.



Katılmak isteyişimizin nedeni 'Münevver sahipsiz bir çocuk değil' demek. Arkasında kimsesi yok diye başına neler geldi. Ama annesi, sevenleri, dostları var. Davanın sonuna kadar bu işin arkasında olacağımızı belirtmek için katılmak istiyoruz.



Gidersek o salonda ne olacağını bilmiyorum. Bizim söz söyleme hakkımız yok tabi ki sadece dinleyeceğiz. Zanlı ve zanlıların ceza alacaklarına inanıyorum. En ağır ceza verileceğine ve caydırıcı olacağına inanıyorum.



Zanlının, Münevver'in ailesinin orada olduğunu görmesini istiyorum. Kızım kötü bir şekilde gitti ama sonuna kadar davanın arkasında ve kızımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz."





Bizi görürlerse ezberleri bozulabilir ümidi



Baba Süreyya Karabulut: "Şahsım adına yaradana sığındım. Hukuki süreçle ilgili konuşamam ama inanıyorum ki adalet tecelli edecek ve en ağır ceza verilecek. Ben rahatım. Zanlılar yakalandı ve çoğu da cezaevinde.



Yarın (bugün) ilk mahkeme var ve süreç hakkında bir bilgim yok. Aile dostu da olan avukatlarımız davaya katılamamamız tavsiyesinde bulunuyorlar ama...



Zanlıların ifadelerinde hep ezber var. Anne, baba, Cem, amca hepsi... Bu ezber belki insanık adına, bizi gördükleri zaman bozulabilir ümide de taşıyorum. Orada sadece ailesini değil Münevver'i sevenleri de görecekler. Adliyenin önünde bir sürü insan olacak. Beninm evladım gitti...





Cevap aradıkları sorular



Avukatlarımız aracılığıyla bazı sorulara cevap arayacağız. 197 gün kimler saklandı, nerede yaşadı, kimler yataklık ve yandaşlık yaptı... Bunları merak ediyor, görmek istiyorum. Avukatlarımız bu soruları soracak ve yanıt bekleyecek."





Gözlerinin içine bakmak istiyorum



Nagihan Karabulut: "Zanlıya soru soramam ama orada olmak ve onun gözünün önünde bulunmak, gözlerinin içine bakmak istiyorum. Olayın nasıl ve ne şekilde yapıldığını bilmek hakkım ve mahkeme sürecinde bunun ortaya çıkmasını istiyorum."



Süreyya Karabulut: "Cinayetin nedenini ve niçinini merak ediyoruz. Bu aile evladımızı neden katletti bilmek istiyoruz. Şu ana kadar bu cevabı alamadık ve inşallah adliye koridorlarında bunu başaracağız. Bu şekilde de rahatlarız..."



Nagihan Karabulut: "... Ama ne olura olsun, zanlı idam bile edilse ki idam yok, hiçbir şey kızımı geri getğirmeyecek. Bizim için en acı tarafı bu."



