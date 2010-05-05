Garipçeliler şimdiden sıkıldı

T24 - 3. köprünün bir ayağı yemyeşil bir balıkçı köyünden geçecek, Garipçe'den. Kimse bilmiyordu, duymamıştı ama bir anda herkesin merak ettiği bir yer oldu. Köylü ise kararsız. "Köprü İyi olur mu, olmaz mı" ayrımını yaşayan köylüler, basından ve köyü görmeye gelen turistlerden de şimdiden sıkıldı.



Denize sıfır, yemyeşil bir balıkçı köyü Garipçe...



Köyde yaşayan herkes balıkçı. Yıllar boyu, sessiz sakin bir hayat sürerken her şey bir anda, 3. köprü haberi ile değişti.



Garipçeliler, bizden de haberi duyup Garipçe'ye gelen misafirlerden de şimdiden sıkılmaya başladı. Köydeki 3 lokantanın sahipleri hariç.



İşler iyi olsa da hem gelen misafirler hem de köylüler köprünün, Garipçe'deki eşsiz güzelliğini bozacağı görüşünde.



Köy, sit alanı. Çivi çakmak bile yasak. Ama şimdiden rant için köyde araştırma yapanların olduğu, köylünün kulağına gelmiş.



Herkesin farklı hayalleri var Garipçe için. Üzerinde anlaşılan tek nokta ise bu doğa güzelliklerinin yok olmaması...





