Garip bir hırsızlık vakası; sadece direksiyonu çaldılar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı.



Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Oğuzhan Samet Karabulut aracını evinin önüne park etti.

Gece saatlerinde sokağa gelen şüpheliler park halindeki lüks otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Otomobilin içine giren şüpheliler, önce otomobilin göstergesini ardından da direksiyonu sökerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilinin yanına gelen Karabulut, ön kapının camının kırıldığını, gösterge ve direksiyonun çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Kartvizitimi almış, ara görüşelim"

Karabulut "İki tane kartvizitim vardı. Hırsız bir tanesini almış. Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, ikinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım. Biber gazım vardı. Onu da almış." diye konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)