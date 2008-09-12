Garip ameliyata soruşturma

Afyon'un Bolvadin ilçesindeki devlet hastanesinde yapılan bir açık kalp ameliyatının, cep telefonuyla çekilen görüntüleri Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Görüntülerde operasyonun gerekli sağlık koşullarından uzak bir ortamda gerçekleştiği görülüyor. Bakanlık hastane yönetimi ve doktor hakkında soruşturma başlattı.



Bolvadin'de kalbinden bıçaklanan 14 yaşındaki bir genç, kalp cerrahı olmayan Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor tarafından ameliyat edilerek hayata döndürüldü. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı sırasında çekilen cep telefonu görüntülerinde, ameliyathane ortamına uygun olmayan görüntüler yaşandığı ortaya çıktı.



Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 4 Eylül 2008 Perşembe günü tartıştığı bir arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 14 yaşındaki Osman Tokuş, Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Salim Atalay tarafından kontrol edilen Tokuş'un aşırı kan kaybı nedeniyle nabzı durdu. Kalp cerrahı olan en yakın başka bir hastaneye yetiştirilemeyeceğini düşünün Dr. Atalay, baba Ahmet Tokuş'un da onayını aldıktan sonra Osman Tokuş'u ameliyat etme kararı aldı.



Tedavisi sürüyor



İlçede ve kalp cerrahı bulunmayan hastanede ilk kez gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren açık kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata döndürülen Tokuş daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu giderek iyiye giden Osman Tokuş, kendisini hayata döndüren Dr. Atalay'ın kontrolünde tedavisini sürdürüyor.



Branşı olmadığı halde mucize ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Salim Atalay, hastayı kurtarmak için bu ameliyatı yapmaktan başka bir çareleri olmadığını söyledi.



“Kalbinde derin bıçak yarası vardı”



Osman Tokuş'un hastaneye gelişi sırasında nabız ve tansiyonunun olmadığını belirten Dr. Atalay, "Nabız ve tansiyon olmadığı için kalp reziztasyonu yapıldı. Babasıyla konuştuktan sonra ameliyata almaya karar verdik. 5 dakika içinde hastamızı ameliyathaneye götürerek, ameliyata aldık. Kalbini açtığımda, kalbinde derin bir bıçak yarası vardı. Ameliyatı yaptıktan sonra hastamızın tansiyonu normale döndü" dedi.



Bu tür ameliyatlar yapılmaz



Kalp cerrahı olmayan hiçbir hastanede bu tür ameliyatlar yapılmadığını anlatan Atalay, "Acil bir vaka olması nedeniyle biz bu ameliyatı yaptık. Kalp cerrahı değilim ama acil durumlarda bu tür müdahaleler yapılması gereklidir ve biz bunu yaptık. Hastanın kalp cerrahı olan başka bir hastaneye yetişme şansı yoktu. Çünkü kalbinde giriş-çıkış olan iki tane bıçak yarası vardı. Acil ameliyatlar çok yaptım ama kalp ameliyatı ilk defa yaptım" diye konuştu.



Mucize kurtuluşun aktörü Osman Tokuş ise ölümden döndüğümün farkında olduğunu ama şuan kendini iyi hissettiğini söyledi.



Baba endişe duymadı

Baba Ahmet Tokuş ise ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane görevlilerine teşekkür ederek, "Kalp cerrahı olmayan bir doktor tarafından oğluma kalp ameliyatı yapılması beni herhangi bir endişeye sevketmedi" dedi.



Bu arada bir hastane personeli tarafından ameliyatın gerçekleştiği anda çekilmiş cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Ameliyathane ortamına uygun olmayan görüntülerin yaşandığı ameliyat sırasında personel hastanede ilk kez gerçekleştirilen kalp ameliyatının adeta tadını çıkartıyor. Ameliyathane elbisesi olmayan bir çok görevlinin de ameliyatı, cep telefonlarıyla görüntülemeleri dikkat çekiyor.



Ameliyatın görüntülerinin medyada yer alması üzerine sağlık bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.



