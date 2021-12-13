Garibe Gezer'in avukatı: İntiharında karanlık noktalar var

Kocaeli'ndeki Kandıra F Tipi Cezaevi'nde kalan Garibe Gezer'in intiharıyla ilgili soru işaretleri yanıtını beklerken avukatları "Garibe intihara sürüklendi" görüşünde. Adalet Bakanlığı ise idari soruşturma başlattı.

Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde intihar eden Garibe Gezer’in ölümüne ilişkin savcılık soruşturması sürerken, Adalet Bakanlığı da idari soruşturma başlattı. Garibe Gezer’in avukatlarından Veysi Eski, müvekkili Gezer'in tek kişilik hücreye atılması ve kadın gardiyanlar tarafından cinsel tacize uğraması nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, intihara sürüklendiğini savunarak "Olayla ilgili karanlıkta kalan noktalar var" dedi.

"Terör" suçu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Garibe Gezer, Mart 2021’de nakledildiği Kandıra Cezaevi’nde idare ile sorunlar yaşamaya başladı. İlk girişinde 22 gün üç kişilik yerde tek kişi tutulan Gezer, idareden başka tutuklu ve hükümlülerle birlikte kalma talebinde bulundu. Ancak talebi karşılanmayan Gezer, bunun üzerine kapılara vurma, açlık grevi gibi eylemlere başladı.

"Tecrit içinde tecrit yaşadı"

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Gezer’in avukatı Veysi Eski, müvekkilinin tecrit durumunun hücresini yakmaya kadar psikolojisini etkilediğini belirterek, “Bundan sonra Garibe’ye hücre cezaları veriliyor. Süngerli odaya atılıyor. Çıplak aramada kadın gardiyanlar tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası var. Bunun da etkisiyle psikolojisi iyice bozuluyor” dedi. Bu süreçte Gezer’e sürekli disiplin cezaları verildiğini ifade eden Eski, şunları kaydetti:

"Garibe bu yüzden daha önce de intihar girişiminde bulunmuş. İntihar ettiği gün de arkadaşları çorba göndermiş, çorbasını içmemiş. Arkadaşlarıyla yan yana hücrelerde kalıyor. İki arkadaşı havalandırmaya çıkıyor. Havalandırmadan Garibe’nin hücresi görünüyor. Onu orada görmeyince idareye haber veriliyor. O hücrelerde butonlar devre dışı da bırakılmış. Arkadaşları seslendikten sonra onların da şaşıracağı bir durum olmuş: Gardiyanlar bir dakika içinde gelmişler."

"Karanlıkta kalan noktalar var"

Gardiyanların içeri girdiğini anlatan Eski, "İçeride bizim için karanlıkta kalan kısımlar var. Biz otopsi raporunda ifade veren gardiyanın ifadesine dayanak söylüyorum. Gardiyanlar, banyoda asılı olduğunu görünce kamera getirdik diyor. O anda müdahale edilmiş mi, kamera mı beklenmiş net değil" dedi.

Gardiyanların Garibe’nin arkadaşlarına "Yaşıyor, hastaneye götürdük" dediğini aktaran Eski, ancak gardiyanların verdiği ifadede ise "O anda yaşamıyordu, doktor müdahale etti, yaşama döndüremedi" dediğini kaydetti.

Otopsi raporunda, intihar edip etmeme noktasında "belirlenemedi" denildiğini ifade eden Eski, "Büyük ihtimalle intihar gibi gözüküyor. Otopsi bizden kaçırılsa da daha sonra kendimiz cenazeyi inceledik, boynunda izleri gördük" ifadesini kullandı.

Avukat Eski, Garibe Gezer'in ölümünün "intihara sürüklenme" olduğunu belirterek, "Tecrit içinde tecrit yaşıyorlar. Garibe hiçbir zaman arkadaşlarıyla kalamıyor. İdare ile yaşanan herhangi bir sorunda hücreye atılıyor. Garibe’nin bu şekilde tek başına bırakılması bu sürece götüren yolu açtı diye düşünüyorum. Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada ihmal suretiyle insan öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe