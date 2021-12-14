Garibe Gezer davasındaki gizli tanık 5 yıldır bulunamıyor

Cezaevinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyasındaki "Burhan" kod isimli gizli tanık 5 yıldır bulunamıyor.

Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı sistematik işkence ve cinsel şiddet sonrası tek başına tutulduğu hücrede hayatını kaybeden Garibe Gezer’e dönemin Dargeçit Belediye Eşbaşkanı Zeynep Sipçik ve 6 kişi ile birlikte yargılandığı davada, “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası verildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre; Gezer ve beraberindekiler hakkındaki dosyanın büyük bir bölümü, “Burhan” kod isimli “gizli tanık” beyanları ile oluşturulurken, söz konusu şahıs Gezer ile ilgili “dağ kadrosundan gelen kadın örgütçülere refakat ettiği” iddiasına yer verildi.



Bunun aksine açık tanıklar Gezer’in olaylarla alakası olmadığını, kendisinin DBP’de yönetici olduğu ve Kobanê eylemleri sırasında ağabeyi Bilal Gezer’i kaybettiği yönünde bilgiler verdi.



Gezer gibi “ağırlaştırılmış müebbet” cezası verilen diğer iki isim de olaylarla Gezer’in alakasının olmadığı yönünde beyanlarda bulundu.

Ancak mahkeme “Burhan” kod adlı “gizli tanık” beyanlarını dayanak yaparak, Gezer’e ceza verirken, İstinaf Mahkemesinin kararından sonra Zeynep Sipçik’in yeniden görülen davasında “Burhan” isimli “gizli tanığa” bir türlü ulaşılamadı.



2016 yılından bu yana yerel mahkemelerde dinlenemeyen “Burhan”, İstinaf Mahkemesinin bozma ilamı sonrası da dinlenemedi.



Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinin defalarca dinlenmesi yönünde yaptığı taleplere de emniyet tarafından cevap verilmedi. Bir türlü ulaşılamayan “gizli tanığa” ait olduğu iddia edilen beyanlar ile Gezer’e ağır ceza verilirken, “gizli tanık” bir defa olsun mahkeme huzurunda dinlenmedi.