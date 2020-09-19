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Spor

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

19 Eylül 2020 21:12

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.

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