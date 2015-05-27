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Spor

Gareth Bale Real Madrid'de kalacak mı?

Bale, Real'deki ilk sezonunda 46 maçta 24 gol atmış; takımın Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştı

27 Mayıs 2015 16:18

Transfer döneminde Manchester United'a geçebileceği konuşulan Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılmayacağı mesajını verdi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı yoluyla yaptığı açıklamada; "Gelecek sezon Real Madrid'de daha başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyor olacağım" ifadesini kullandı.

Real Madrid'e 100 milyon Euro’luk rekor bir bedelle transfer olan Gareth Bale, çok başarılı geçen ilk sezonun ardından, bu sezon bocaladı. Galli oyuncu, sezon boyunca taraftarın en çok eleştirdiği isimlerden biri oldu. Bu yüzden Bale'in, Madrid ekibinden ayrılarak, yine transfer rekoru ile Manchester United'a geçeceği konuşuluyordu.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Bale, hakkındaki söylentilere, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajlarla son noktayı koydu. "Hazırlık döneminde çok çalışacağım. Gelecek sezon Real Madrid'de çok daha başarılı olmayı dört gözle bekliyorum" mesajıyla, kulübünden ayrılmayacağını duyurdu.

Geride kalan sezonun bekledikleri gibi geçmediğini belirten Bale, Real taraftarının takımdan her zaman kupa beklediğinin bilincinde olduğunu da vurguladı.

Bale, Real'deki ilk sezonunda 46 maçta 24 gol atmış; takımın Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştı. Galli yıldız bu sezon ise beklenenin altında bir performans sergilemişti.

 

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