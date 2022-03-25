Gareth Bale'in golleri, Galler'i finale taşıdı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Galler, Avusturya'yı Gareth Bale'in 2 golüyle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galler, F Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Avusturya ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

25. dakikada Gareth Bale'in serbest vuruştan bulduğu golle öne geçen Galler, 51. dakikada yine Bale ile golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

64. dakikada Avusturya, Stefan Lainer'in asistinde Marcel Sabitzer'le farkı bire indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Galler, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve play-off turunda finale yükseldi.

Galler, İskoçya-Ukrayna maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. İskoçya ve Ukrayna arasında bugün oynanması gereken maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle haziran ayına ertelenmişti.