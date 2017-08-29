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Spor

Gareth Bale, Ada ekibiyle görüşmek için milli takım kampını terk etti!

Transferin gerçekleşmesi halinde Madrid ekibinde Asensio'nun ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor

29 Ağustos 2017 20:10

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Gareth Bale, Manchester United ile görüşmek için milli takımının kampından ayrıldı. İngiliz Dailystar gazetesinin iddiasına göre ManU, 48 saat içinde Bale'nin transferini sonlandıracak. Aynı habere göre Manchester United, Galli futbolcunun bonservisi için 93 milyon Pound ödeyecek.

Kırmızı Şeytanlar'ın çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galli futbolcuyu istediğini daha önce "Onu isteyenlerle savaşmaya hazırım" diyerek net bir dille ifade ederken, İngiliz ekibin transferi 48 saat içinde bitirmesi bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın, Galli hücumcunun transfer olması halinde genç yıldız Marco Asensio'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.

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