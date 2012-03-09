T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gardiyanlar Osmaniye'de dayak grubu kurmuş, çıplak arama isyanı var'

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, çok sayıda şikâyetin olduğu Osmaniye Cezaevi'nden izlenimlerini T24'e anlattı

09 Mart 2012 16:30

 

 
Hülya Karabağlı
T24/ Ankara
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, CHP'nin "Pozantı’dan kalır yanı yok" dediği Osmaniye Cezaevi’ni yerinde inceledi. Geçtiğimiz hafta cezaevinde iki siyasi mahkûmla yüzyüze görüşen Kürkçü, “Gardiyanlardan bir A takımı kurulmuş. Bunlar dayak gurubu. Acil müdahale dayak ekibi. Koridorlar kameralarla izlendiği için dayak koğuşlarda atılıyor" dedi. Mahkûmların "çıplak arama" konusunda öfkeli olduklarını aktaran Kürkçü, “Bu onur kırıcı arama için popo merakı var galiba" değerlendirmesini yaptı.
 

Kürkçü: Cezaevi yönetimi 'A Takımı yok' diyor

 
Osmaniye Cezaevi, yüksek güvenlikli T tipi. 700 kişi kalıyor, Terörle Mücadele Kanunu’ndan 43 mahkûm var. Uyuşturucu çete gibi suçluları var.
 
Kürkçü, defalarca gönderilmesine rağmen mahkûm mektuplarının uzun zahmetlerden sonra kendisine ulaştırıldığını söyledi. TBMM kulisinde, Osmaniye Cezaevi izlenimlerini ve iddiaları, mektuplardan örnek vererek T24'e değerlendiren Kürkçü 700 mahkûmun kaldığı cezaevi yönetiminin iddiaları reddettiğini söyledi. Kürkçü şöyle konuştu:  “Cezaevi yönetiminin kimseye zor kullanılmadığını, herkese aynı uygulama yapıldığını, siyasi suçluların kendilerine imtiyaz yaratmak ve buraya gelmeden önceki alışkanlıklarını sürdürmek istedikleri yönünde savunmaları var."
 

‘Popo merakı var galiba’

 
Mahkûmların, yüz yüze görüşmede anlattıkları iddiaları Kürkçü, “Popo göstermeye zorlanıyorlar. ‘Hazırol’ vaziyette sayım yapılıyor. Birbirlerini saymaları isteniyor. Ağız araması var. Sakal traşı sorunu yaşanıyor. Düzenli traş baskısı var. Sakalı uzayanları, revire, görüşe çıkarmıyorlar. Bu nedenden bir yıla yakın görüş yasağı konulmuş. Koğuşlar hariç her yerde kamera var. O nedenle dayak koğuşlarda atılıyor. Gardiyanlar içinde A takımı kurulmuş. Müdahale gurubu. İnsanları dövmek için kurmuşlar. Kendilerini ‘Yunuslar’ gibi farklı görüyorlar. Kıyafetlerindeki farklılık hemen dikkat çekiyor. Yani, acil müdahale dayak ekibi. Mahkûmlar arasında darptan etkilenen ve sağlık sorunu yaşayanlar  var." dedi.
 
Toplu imzalı mektup ne diyor:
 
Siyasi mahkûmların toplu imzalarıyla gönderdikleri mektupta, çıplak arama, traş baskısı, sayımda yaşananlar, görüş yasakları, Kürtçe yayınlara yasak, sohbet, spor ve çeşitli faaliyetlerden yoksun bırakıldıkları iddiaları var.
 

'Elbiselerimiz zorla çıkarılıyor'

 
"Yeni tutuklanan arkadaşlarımıza cezaevi girişinde arama bahane edilerek soyunmaları dayatılıyor.  Kabul etmediğimiz için onlarca gardiyanın müdahalesine uğruyoruz.  Elbiselerimiz zorla çıkarılıyor çoğu zaman şiddet ve darp uygulanıyor. Bizi  çırılçıplak  bırakan bu zihniyet  arama yaptığını iddia ediyor.  Rencide etmeyen, rutin üst araması yapılmasını istiyoruz.
 

'Revire giderken ayakkabılar çıkarılıyor'

 
Koğuştan bir yere giderken, (ziyarete, avukat görüşmesine, revire) üst araması yapılıyor. Ayakkabıları çıkarmamız dayatılıyor. Koridorda gardiyanlar nasıl ve nereden yürümemiz gerektiğini söylüyor. Oraya buraya bakmamamız için müdahalede bulunuyorlar. ‘Tek sıra uygulamasının ve önümüze bakarak yürümeyi dayatan’ uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz.

'Spor aktivitesi genelgesi uygulanmıyor'

 
Sohbet, spor, atölye, kurs faaliyetlerinden yararlandırılmıyoruz. İlgili genelgeler uygulanmıyor. Turnuvalara, kurslara dahil edilmiyoruz.
 

'Plastik tabaklarda yemek veriyorlar'

 
Metal tabak verilmiyor. Sıcak yemekleri plastik tabaklarda yemek  zorunda kalıyoruz. Hiçbir cezaevinde böyle bir yasak yok."
 

ETİKETLER

osmaniye cezaevimersin milletvekili ertuğrul kürkçüpozantıadalet bakanlığıchp

İlgili Haberler

'Osmaniye Cezaevi'nin Pozantı'dan kalır yanı olmadığını bilin'

CHP’li Demir, Adalet “İşkence olayı var tabi ki orada. Türkiye’de işkencenin olmadığı bir hapishanenin olduğuna inanmıyorum” dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24